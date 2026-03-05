إصابة واعتقال فلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال مناطق بالضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

أصيب واعتقل عدد من الفلسطينيين اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن جنود الاحتلال اقتحموا بلدة ترقوميا شمال غرب الخليل وأطلقوا الرصاص صوب مركبة تقل عددا من الفلسطينيين، ما أدى الى إصابة شاب بجروح في اليد.

كما أصيب عدد آخر من الفلسطينيين بينهم سيدة بجروح ورضوض جراء اعتداء قوات الاحتلال بالضرب المبرح على عدد من العائلات عقب مداهمة منازلهم في مخيم الفوار جنوب الخليل، وفي حارتي جابر والسلايمة بالمنطقة المغلقة من مدينة الخليل.

بينما أطلقت قوات الاحتلال المتمركزة قرب جدار الفصل العنصري في بلدة الرام بالقدس الرصاص على شاب ما أدى إلى إصابته في قدمه.

وداهمت قوات الاحتلال البلدة القديمة ومنطقة كروم عاشور في نابلس و بلدات العيزرية في القدس، وبيت عور التحتا وخربثا وبيت سيرا في رام الله، وبيت فجار واليعبدية وتقوع، ومنطقة واد معالي في بيت لحم، واعتقلت 27 فلسطينياً بينهم مصاب.

من جهة أخرى أفاد مسؤول ملف الاستيطان في طوباس معتز بشارات، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة عاطوف في بلدة طمون وبدأت بشق طريق استيطاني يهدد بمنع المزارعين من الوصول إلى مزارعهم في المنطقة المستهدفة.

وكان الاحتلال شرع قبل شهرين بشق طريق استيطاني في المنطقة، لبناء جدار استعماري بدءاً من حاجز عين شبلي، باتجاه حاجز تياسير شرق طوباس.

من جهة أخرى تواصل سلطات الاحتلال إغلاق المسجد الأقصى منذ يوم السبت الماضي، بالتزامن مع فرضها إغلاقاً على الضفة الغربية، بعد ساعات من الهجوم الواسع الذي تشنه إسرائيل والولايات المتحدة على إيران.

وأفادت محافظة القدس بأن الاحتلال يمنع المصلين من التواجد في المسجد، بحجة إعلان حالة الطوارئ وسط انتشار مكثف لقواته في محيط المسجد وأبواب البلدة القديمة.

واعتقلت قوات الاحتلال أمس 32 فلسطينياً في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.