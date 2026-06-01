مرسوم بتعيين أسامة أبو زيد معاوناً لوزير الطاقة لشؤون المياه ‏والكهرباء

مرسوم بتعيين أسامة أبو زيد معاوناً لوزير الطاقة لشؤون المياه ‏والكهرباء

دمشق-سانا‏

أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم (95) لعام 2026 القاضي ‏بتعيين ‏أسامة خالد أبو زيد معاوناً لوزير الطاقة لشؤون المياه ‏والكهرباء‎.‎

وفيما يلي نص المرسوم رقم (95) لعام 2026‏:
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الإعلان الدستوري.
وعلى أحكام المرسوم رقم (150) لعام 2025‌‎.
وعلى مقتضيات المصلحة العامة‎.‎

يرسم ما يلي‎:‎

المادة (1): يُعين أسامة خالد أبو زيد معاوناً لوزير الطاقة لشؤون ‏المياه ‏والكهرباء‎.‎

المادة (2): يلغى العمل بكل ما هو مخالف لأحكام هذا المرسوم‎.‎

المادة (3): يُبلغ هذا المرسوم من يلزم لتنفيذه‌‎.‎

أحمد الشرع
رئيس الجمهورية العربية السورية

