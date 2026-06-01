مرسوم بتعيين أسامة أبو زيد معاوناً لوزير الطاقة لشؤون المياه ‏والكهرباء

دمشق-سانا
أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم (95) لعام 2026 القاضي بتعيين أسامة خالد أبو زيد معاوناً لوزير الطاقة لشؤون المياه والكهرباء.
وفيما يلي نص المرسوم رقم (95) لعام 2026:
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الإعلان الدستوري.
وعلى أحكام المرسوم رقم (150) لعام 2025.
وعلى مقتضيات المصلحة العامة.
يرسم ما يلي:
المادة (1): يُعين أسامة خالد أبو زيد معاوناً لوزير الطاقة لشؤون المياه والكهرباء.
المادة (2): يلغى العمل بكل ما هو مخالف لأحكام هذا المرسوم.
المادة (3): يُبلغ هذا المرسوم من يلزم لتنفيذه.
أحمد الشرع
رئيس الجمهورية العربية السورية