محافظ الرقة يبحث مع المعنيين بالمحافظة آليات تسويق القمح وتحديات القطاع الزراعي

الرقة-سانا

بحث محافظ الرقة عبد الرحمن سلامة مع المعنيين بالشأن الزراعي والخدمي في المحافظة في اجتماع موسع في مبنى المحافظة، تنظيم الموسم الزراعي والوقوف على أبرز متطلبات المزارعين والتحديات التي تواجه القطاع الزراعي.

وناقش الاجتماع الموسع الذي عقد اليوم الإثنين وضم كلاً من مدير زراعة الرقة محمد الأحمد، ورئيس اتحاد الفلاحين عيسى العيسى، ومدير فرع مؤسسة الحبوب حسان المحمد، ومدير الطوارئ وإدارة الكوارث رامي سلوم، مقترحات المزارعين وتساؤلاتهم، وآليات تطوير العمل الزراعي خلال الموسم الحالي.

كما بحث المجتمعون آليات تسويق محصول القمح والتقديم عبر المنصة الزراعية، وشروط منح شهادة المنشأ، إضافة إلى إجراءات حماية المحاصيل الزراعية من الحرائق.

وأكد المجتمعون أهمية تعزيز التواصل المباشر مع المزارعين والاستماع إلى مطالبهم، بما يسهم في ضمان وصول المعلومات الدقيقة المتعلقة بالإجراءات والخدمات الزراعية، ودعم الجهود الهادفة إلى إنجاح الموسم الزراعي.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار مساعي محافظة الرقة لتنظيم القطاع الزراعي وتحسين الخدمات المقدمة للمزارعين، بما ينعكس إيجاباً على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي في المحافظة.