الداخلية القطرية: ضبط 313 شخصاً لنشرهم معلومات مضللة عبر وسائل التواصل

الدوحة-سانا

أعلنت وزارة الداخلية القطرية اليوم الإثنين ضبط 313 شخصاً من جنسيات مختلفة، لقيامهم بتصوير وتداول مقاطع مصورة، ونشر معلومات مضللة، وشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بما يثير الرأي العام، في مخالفة للتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن الوزارة قولها في بيان: إن إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية في الإدارة العامة للمباحث الجنائية اتخذت الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق المخالفين، في إطار جهودها المستمرة لرصد، ومتابعة إساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي.

وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بعدم تصوير أو نشر المقاطع أو تداول الشائعات المرتبطة بالأوضاع الراهنة، داعية إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية المعتمدة فقط، مؤكدة أن الجهات المختصة ستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في مثل هذه المخالفات.

وتأتي هذه الإجراءات، مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، إثر الضربات المتبادلة بين الولايات المتحدة الأمريكية من جهة، وإيران من جهىة أخرى والتي طالت اعتداءاتها العديد من دول المنطقة، حيث تحذر السلطات في هذه الدول من نشر الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة لما قد تسببه من إثارة للذعر أو تضليل للرأي العام.