مقتل 17 شرطياً بهجوم مسلح شمال شرقي نيجيريا

أبوجا-سانا

أعلنت الشرطة النيجيرية اليوم السبت مقتل 17 من عناصرها بهجوم مسلح استهدف مركزاً خاصاً للتدريب في شمال شرقي البلاد الأسبوع الماضي.

ونقلت وكالة فرانس برس عن قوى الأمن النيجرية قولها في بيان: “إن الشرطة تعلن بأسى الخسارة المفجعة لسبعة عشر عنصراً بذلوا أنفسهم فداء للوطن.. في هجوم إرهابي استهدف كليّة القوّات الخاصة النيجيرية في الثامن من أيار الجاري”.

ولفتت إلى أن العناصر الذين كانوا يخضعون لتدريب عملياتي خاص في المؤسسة “قضوا جراء هجوم منسّق شنه إرهابيون على المركز من مواقع مختلفة”.

وفي السياق ذاته، تصدّت وحدات من الجيش النيجيري لهجوم منسّق شنه تنظيم “داعش” الإرهابي على مقر كتيبته ونقطة تفتيش مجاورة في منطقة “بوني غاري” بولاية يوبي شمال شرق البلاد.

وأشار الجيش النيجيري إلى أن الاشتباكات “أسفرت عن القضاء على 50 إرهابياً” على الأقل، فيما قُتل جنديان خلال التصدي للهجوم.

وكانت مصادر استخباراتية أفادت بنقل ضحايا الهجوم من قتلى وجرحى إلى “مايدوغوري” عاصمة ولاية بورنو المجاورة.

وفي سياق متصل، أعلن عضو مجلس الشيوخ النيجيري علي ندوم فقدان ما لا يقل عن 42 تلميذاً إثر اعتداء شنه مسلحون على مدرسة ومحيطها في ولاية بورنو.

وتخوض نيجيريا، أكبر دول إفريقيا من حيث عدد السكان، حرباً ممتدة منذ سبعة عشر ‏عاماً ضد تنظيمات مسلّحة، في مقدمتها جماعة بوكو حرام وتنظيم داعش المنشق عنها، ‏حيث لا تزال مساحات واسعة من المناطق الريفية خارج السيطرة الكاملة للحكومة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره النيجيري بولا تينوبو أعلن القضاء على أبو بلال المنوكي، الرجل الثاني في تنظيم داعش الإرهابي، وذلك في عملية ‏عسكرية مشتركة في بورنو في الساعات الأولى من صباح اليوم.