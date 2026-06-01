ارتفاع عدد ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع إلى أكثر من 245 ألف قتيل وجريح

أرشيفية_وفا

القدس المحتلة-سانا

ارتفعت حصيلة ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول 2023، إلى 72,941 قتيلاً و172,967 جريحاً.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن مصادر صحية قولها: إنّ مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية قتيلين و40 إصابة، لافتةً إلى أنّ إجمالي عدد القتلى منذ وقف إطلاق النار في الـ 10 من تشرين الأول الماضي، ارتفع إلى 932، وإجمالي الإصابات إلى 2859.

وبيّنت المصادر أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

