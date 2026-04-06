القوات الإماراتية والكويتية تتصدى لهجمات إيرانية بالصواريخ والمسيرات

أبو ظبي-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية اليوم الإثنين، أن منظومات الدفاع الجوي تعاملت مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من ايران.

وكانت السلطات الإماراتية أعلنت أمس، إصابة أربعة أشخاص بجروح جراء سقوط شظايا في منطقة ميناء خورفكان بإمارة الشارقة، عقب تعامل الدفاعات الجوية مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيّرة قادمة من إيران.

بدورها أعلنت القوات الكويتية أن الدفاعات الجوية للبلاد تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية قادمة من إيران.

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع العقيد الركن سعود العطوان أعلن أن القوات الكويتية تعاملت خلال الـ (24) ساعة الماضية مع (9) صواريخ باليستية، و (4) صواريخ جوالة، و (31) طائرةً مسيّرةً معادية داخل المجال الجوي الكويتي.

وأسفر العدوان الإيراني عن استهداف محطتين للكهرباء وتقطير المياه، ومجمع القطاع النفطي، وعددٍ من المرافق التشغيلية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية، وأحد مباني مجمع الوزارات، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية جسيمة واندلاع حرائق متفرقة.

وتواصل إيران هجماتها على دول عربية وإقليمية مع استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية التي اندلعت في الـ 28 من شباط الماضي، ما أسفر عن سقوط ضحايا، وإلحاق أضرار مادية بالبنى التحتية.