ألمانيا تسجل تراجعاً في طلبات اللجوء المقدمة من السوريين إلى نحو 25 ألف طلب خلال عام 2025

برلين-سانا

أظهرت الإحصاءات النهائية للهجرة الصادرة عن المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا، تراجعاً ملحوظاً في أعداد المهاجرين السوريين إلى البلاد خلال عام 2025.

وجاء في البيانات الرسمية وفق صحيفة دي فيلت الألمانية، أن صافي الهجرة من سوريا سجل انخفاضاً بنسبة 67 بالمئة خلال عام 2025، ليتراجع من 75 ألف شخص في عام 2024 إلى نحو 25 ألفاً فقط، مسجلاً أكبر انخفاض بين الدول الرئيسية المصدّرة لطالبي اللجوء إلى ألمانيا.

وأرجعت الإحصاءات هذا التراجع إلى الانخفاض الكبير في أعداد طلبات اللجوء المقدمة من المواطنين السوريين.

وبشكل عام، استقبلت ألمانيا نحو 1.48 مليون مهاجر خلال عام 2025، مقابل مغادرة 1.25 مليون شخص، بانخفاض نسبته 13 بالمئة مقارنة بعام 2024.



وتعكس هذه الأرقام تحولاً لافتاً في اتجاهات الهجرة إلى ألمانيا، ولا سيما فيما يتعلق بالمهاجرين السوريين الذين شكلوا خلال السنوات الماضية إحدى أكبر المجموعات الوافدة إلى البلاد.

ويشهد ملف عودة اللاجئين السوريين في عدد من الدول تطورات متسارعة منذ سقوط النظام البائد في الـ 8 من كانون الأول عام 2024.