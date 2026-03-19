الدفاع البريطانية: قواتنا أسقطت أكثر من 40 طائرة مسيرة إيرانية

لندن-سانا

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية اليوم الأربعاء أن القوات البريطانية أسقطت أكثر من 40 طائرة مسيرة إيرانية في الشرق الأوسط.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون البريطانية “بي بي سي” عن وكيل وزارة الدفاع للقوات المسلحة آل كارنز قوله: إن “عدداً هائلاً من الأرواح قد أُنقذ بفضل جهود القوات البريطانية”.

وأشار إلى أن طائرات سلاح الجو الملكي والبحرية الملكية المقاتلة المتمركزة في المنطقة حلقت لأكثر من 650 ساعة في عمليات دفاعية.

وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق مشاركة طائراتها الحربية في إسقاط عدة طائرات مسيرة في الشرق الأوسط مع نشر تعزيزات عسكرية جديدة، لحماية قواعدها على خلفية الحرب الدائرة مع إيران.