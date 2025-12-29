25 إصابة جراء زلزال بلغت شدته 6 درجات في البيرو

ليما-سانا

أصيب 25 شخصاً على الأقل جراء زلزال بلغت شدته 6 درجات على مقياس ريختر ضرب منطقة أنكاش شمال ليما عاصمة البيرو.

ونقلت وكالة فرانس برس عن السلطات في المنطقة قولها: إن الزلزال وقع أمس قبالة مدينة تشيمبوتي الساحلية، وتسبب في إصابة 25 شخصاً، مشيرة إلى تضرر المستشفى الرئيسي، والعديد من المنازل والمدارس في المدينة التي يبلغ عدد سكانها نصف مليون نسمة.

وتقع البيرو التي تضم نحو 34 مليون نسمة ضمن منطقة حزام النار في المحيط الهادئ، وهي منطقة ذات نشاط زلزالي عالٍ تمتد على طول الساحل الغربي للقارة الأميركية.

وفي العام 1970 وقع زلزال مدمر في منطقة أنكاش أودى بحياة نحو 67 ألف شخص.