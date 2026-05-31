مقتل فلسطيني في غزة واقتحامات واعتقالات إسرائيلية متواصلة في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

قتل فلسطيني اليوم الأحد، متأثراً بجروح أصيب بها جراء قصف إسرائيلي استهدف محيط سوق فراس وسط مدينة غزة.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية، بأن عدد القتلى منذ سريان وقف إطلاق النار في تشرين الأول الماضي ارتفع إلى 930، فيما بلغ عدد المصابين 2811 شخصاً، إلى جانب انتشال مئات الجثامين من مناطق مختلفة في القطاع.

وشهدت مناطق عدة في الضفة الغربية عمليات اقتحام واعتقال نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، تخللتها مداهمات للمنازل وتفتيشها وتخريب محتويات بعضها.

وفي مدينة سلفيت، اعتُقل فلسطينيان اثنان بعد مداهمة منزليهما في المدينة، فيما اعتُقل آخر من بلدة ميثلون جنوب جنين عقب اقتحام منزله وتفتيشه، كما اعتقل الاحتلال الإسرائيلي خمسة أشخاص من بلدتي علار وصيدا شمال طولكرم، بينهم أسرى محررون.

كما اعتُقل فلسطينيان من بلدة بيت فجار في بيت لحم بعد مداهمة منزلي ذويهما، بينما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدتي الخضر وأرطاس دون تسجيل اعتقالات.

وفي نابلس، أُصيبت طالبة بجروح إثر تعرضها للدهس من قبل مستوطن على الطريق الرئيس في بلدة اللبن الشرقية جنوب المحافظة أثناء توجهها إلى مدرستها، ونُقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وشهدت بلدة بيتا جنوب نابلس اقتحاماً لقوات الاحتلال الإسرائيلي، تخلله الاعتداء على أحد الشبان وإلحاق أضرار مادية بسيارة في المنطقة.

وفي رام الله والبيرة، اقتحم مستوطنون مدرسة قيد الإنشاء في قرية رمّون شرق المدينة، وقاموا بتخريب وسرقة محتوياتها، بما في ذلك أبواب ومعدات كهربائية ونظام كاميرات المراقبة، ما أدى إلى خسائر مادية كبيرة.

وفي حادثة أخرى، اقتحم مستوطنون تجمع الكعابنة شرق بلدة الطيبة، وأطلقوا جمالاً داخل أراضٍ زراعية، ما تسبب بأضرار في الممتلكات والمحاصيل.

ونصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي حاجزاً عسكرياً عند مدخل بلدة إماتين شرق قلقيلية، وأوقفت السيارات، ما أدى إلى إعاقة حركة التنقل.

وكانت الأراضي الفلسطينية قد شهدت أمس السبت، سلسلة من الانتهاكات الإسرائيلية شملت اعتداءات للمستوطنين، واقتحامات واعتقالات في عدد من مدن وبلدات الضفة الغربية.