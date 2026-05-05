الإمارات تعتمد نظام “التعلم عن بعد” جراء استئناف الاعتداءات الإيرانية

أبوظبي-سانا

أعلنت وزارة التربية والتعليم الإماراتية تحويل نظام الدراسة في كافة المنشآت التعليمية بالدولة إلى نظام “التعلم عن بعد”، وذلك في أعقاب استئناف الاعتداءات الإيرانية على الأراضي الإماراتية.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” اليوم الإثنين أن القرار، الذي يبدأ تطبيقه من يوم غد الثلاثاء وحتى الجمعة القادم، يشمل الطلبة والكوادر التربوية والإدارية في الحضانات وجميع المدارس الحكومية والخاصة على مستوى الدولة، وذلك حرصاً على سلامة الطلبة وكافة العاملين في الميدان التربوي في ظل الظروف الراهنة.

وأكدت الوزارة أنها ستجري عملية إعادة تقييم للوضع يوم الجمعة القادم، لاتخاذ القرار المناسب بشأن تمديد العمل بهذا النظام أو العودة إلى التعليم الحضوري، بناءً على المستجدات الميدانية.

وكانت وزارة الدفاع الإماراتية أعلنت في وقت سابق اعتراضها أربعة صواريخ جوالة قادمة من إيران باتجاه الأراضي الإماراتية مؤكدة أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من البلاد هي نتيجة الاعتراض الناجح للتهديدات الجوية.

يذكر أن 3 أشخاص أصيبوا بجروح، في وقت سابق اليوم جراء هجوم بطائرة مسيرة إيرانية استهدف منطقة الفجيرة للصناعات البترولية في الإمارات.