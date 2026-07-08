دباغ يبحث مع نائبة رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي العلاقات السورية-الأوروبية

بروكسل-سانا



التقى القائم بأعمال السفارة السورية في بروكسل، عبد اللطيف دباغ، اليوم الأربعاء، نائبة رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي هانا جلول مورو، وبحث معها آخر المستجدات السياسية على الساحتين الإقليمية والدولية، وآفاق التعاون بين الجانبين.

وذكرت السفارة السورية، في منشور على منصة “إكس”، أن الجانبين ناقشا سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في الملفات المتعلقة بالعلاقات السورية-الأوروبية، ولا سيما ما يتصل بالبرلمان الأوروبي.

وكان دباغ بحث، السبت الماضي، مع كبيرة مستشاري السياسة الخارجية لرئيس المجلس الأوروبي، آنا ماريا بورا، سبل تعزيز التعاون والتنسيق في القضايا المرتبطة بالعلاقات السورية الأوروبية.