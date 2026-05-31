مقتل شخصين وإصابة أربعة آخرين جراء غارات للطيران ‌‏الإسرائيلي على بلدات في لبنان

بيروت-سانا‏

قتل شخصان وأصيب أربعة آخرون بجروح اليوم السبت، جراء ‌‏سلسلة غارات شنها الطيران الإسرائيلي على عدد من البلدات ‌‏والقرى في لبنان‎.

‎وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن طائرة مسيرة ‏إسرائيلية ‏نفذت غارة على بلدة جبشيت بمحافظة النبطية جنوب ‏لبنان، ما ‏أسفر عن مقتل شاب، كما استهدفت مسيرة أخرى ‏للاحتلال بلدة ‏أنصار بالمحافظة ذاتها، ما أدى إلى مقتل مسعف ‏وإصابة أربعة ‏أشخاص بجروح‎.

كما شن الطيران الإسرائيلي غارتين على محيط مستشفى النجدة ‌‏بمدينة النبطية، ما أدى إلى تدمير أقسامه، كما استهدف بغارة ‌‏أخرى مستشفى الشيخ راغب حرب الجامعي في بلدة تول، ما أسفر ‌‏عن تدميره بالإضافة إلى محال تجارية بالقرب منه، في حين ‌‏تعرض مدخل منطقة كفر جوز في النبطية لغارة عنيفة أسفرت عن ‌‏تدمير مجمع وعدد من المؤسسات التجارية والمحال‎.

‎إلى ذلك، تعرضت بلدات ميفدون، وأرنون، وكفرتبنيت، ودير ‌‏الزهراني في جنوب لبنان لسلسلة غارات إسرائيلية، وشنت مسيرة ‌‏معادية غارة على بلدة العيشية، بالتزامن مع قصف مدفعي مركز ‌‏للاحتلال استهدف بلدات النبطية الفوقا، وشوكين، وكفرتبنيت، ‌‏وأرنون، فيما تعرضت أحراج بلدة علي الطاهر لقصف بالقذائف ‌‏الفوسفورية‎.

وطال القصف الجوي خربة الدوير، وأطراف بلدات البيسارية، ‌‏والحلوسية في قضاء صور، والمنصوري، وبلدتي شقرا وبرج ‌‏قلاوية في قضاء بنت جبيل، والزرارية ومزرعة مشرف في قضاء ‌‏صور‎.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت في وقت سابق اليوم ارتفاع ‌‏عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان منذ الثاني من آذار ‌‏الماضي إلى 3371 قتيلاً‎.

ويواصل الطيران الإسرائيلي قصفه اليومي على مواقع مختلفة في ‌‏لبنان وتفجير المنازل في عشرات القرى، ما يسفر عن سقوط قتلى ‌‏وجرحى، وذلك رغم وقف إطلاق النار المعلن منذ الـ 17 من ‌‏نيسان الماضي والساري حتى الـ 17 من الشهر الجاري‎.