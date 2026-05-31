مقتل شخصين وإصابة أربعة آخرين جراء غارات للطيران ‌‏الإسرائيلي على بلدات في لبنان

بيروت-سانا
قتل شخصان وأصيب أربعة آخرون بجروح اليوم السبت، جراء سلسلة غارات شنها الطيران الإسرائيلي على عدد من البلدات والقرى في لبنان.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن طائرة مسيرة إسرائيلية نفذت غارة على بلدة جبشيت بمحافظة النبطية جنوب لبنان، ما أسفر عن مقتل شاب، كما استهدفت مسيرة أخرى للاحتلال بلدة أنصار بالمحافظة ذاتها، ما أدى إلى مقتل مسعف وإصابة أربعة أشخاص بجروح.
كما شن الطيران الإسرائيلي غارتين على محيط مستشفى النجدة بمدينة النبطية، ما أدى إلى تدمير أقسامه، كما استهدف بغارة أخرى مستشفى الشيخ راغب حرب الجامعي في بلدة تول، ما أسفر عن تدميره بالإضافة إلى محال تجارية بالقرب منه، في حين تعرض مدخل منطقة كفر جوز في النبطية لغارة عنيفة أسفرت عن تدمير مجمع وعدد من المؤسسات التجارية والمحال.
إلى ذلك، تعرضت بلدات ميفدون، وأرنون، وكفرتبنيت، ودير الزهراني في جنوب لبنان لسلسلة غارات إسرائيلية، وشنت مسيرة معادية غارة على بلدة العيشية، بالتزامن مع قصف مدفعي مركز للاحتلال استهدف بلدات النبطية الفوقا، وشوكين، وكفرتبنيت، وأرنون، فيما تعرضت أحراج بلدة علي الطاهر لقصف بالقذائف الفوسفورية.
وطال القصف الجوي خربة الدوير، وأطراف بلدات البيسارية، والحلوسية في قضاء صور، والمنصوري، وبلدتي شقرا وبرج قلاوية في قضاء بنت جبيل، والزرارية ومزرعة مشرف في قضاء صور.
وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت في وقت سابق اليوم ارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان منذ الثاني من آذار الماضي إلى 3371 قتيلاً.
ويواصل الطيران الإسرائيلي قصفه اليومي على مواقع مختلفة في لبنان وتفجير المنازل في عشرات القرى، ما يسفر عن سقوط قتلى وجرحى، وذلك رغم وقف إطلاق النار المعلن منذ الـ 17 من نيسان الماضي والساري حتى الـ 17 من الشهر الجاري.