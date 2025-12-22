ترامب يعيّن مبعوثاً أميركياً خاصاً إلى جزيرة غرينلاند

واشنطن-سانا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تعيين حاكم ولاية لويزيانا جيف لاندري مبعوثاً خاصاً له إلى جزيرة غرينلاند شبه المستقلة والتابعة للدنمارك.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن ترامب قوله: “يدرك جيف مدى أهمية غرينلاند لأمننا القومي، وسيعمل بقوة على تعزيز مصالح بلادنا من أجل سلامة وأمن وبقاء حلفائنا، بل والعالم أجمع”.

وكان ترامب أبدى عام 2019 خلال ولايته الرئاسية الأولى اهتماماً متزايداً بشأن إمكانية شراء أكبر جزيرة في العالم وضمها إلى الولايات المتحدة، حيث ناقش باهتمام الجزيرة ومواردها، إضافة لأهميتها الجيوسياسية وإمكانية توسيع الوجود العسكري الأمريكي في القطب الشمالي.

وردّت الدنمارك وحكومة غرينلاند حينها، بأن الجزيرة ليست للبيع، وانتقدتا التقارير التي تفيد بأن الولايات المتحدة تجمع معلومات استخباراتية هناك.

وفي الأشهر الأولى من عودته إلى البيت الأبيض، دعا ترامب عدة مرات إلى فرض السيادة الأميركية على غرينلاند، معتبراً أن الجزيرة ذات أهمية بالغة لأمن الولايات المتحدة، ولم يستبعد الاستيلاء عليها بالقوة العسكرية، على الرغم من أن الدنمارك حليف للولايات المتحدة وعضو في حلف شمال الأطلسي “الناتو”.