الدفاعات السعودية تعترض وتدمر خمس مسيرات في أجواء المملكة

الرياض-سانا

أعلنت وزارة الدفاع السعودية اليوم الإثنين، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت خمس مسيرات معادية في أجواء المملكة ودمرتها.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء الركن تركي المالكي في بيان: إنه تم اعتراض وتدمير 5 مسيّرات خلال الساعات الماضية.

وكان المالكي أعلن فجر اليوم، أن القوات السعودية اعترضت خمسة صواريخ باليستية في المنطقة الشرقية من البلاد ودمرتها.

وتعتدي إيران على دول الخليج ومنها السعودية، بالمسيّرات والصواريخ منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية في الثامن والعشرين من شباط الماضي.