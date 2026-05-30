حجاج بيت الله الحرام يؤدون طواف الوداع في ختام مناسكهم

الرياض-سانا

توافد حجاج بيت الله الحرام، اليوم السبت، إلى المسجد الحرام لأداء طواف الوداع، في ختام مناسك الحج لهذا العام، وسط منظومة متكاملة من الخدمات الميدانية والتنظيمية التي وفرتها الجهات المعنية.

وذكرت وكالة واس السعودية، أن المسجد الحرام وساحاته شهد انسيابية عالية في حركة الحشود، سواء خلال دخول الحجاج وخروجهم أو أثناء أداء الطواف، بفضل الخطط التشغيلية المعتمدة لإدارة الحشود وتنظيم مسارات الحركة داخل أروقة المسجد الحرام وساحاته، بما أسهم في تسهيل تنقل الحجاج، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم.

وعززت الجهات المختصة جاهزيتها التشغيلية عبر تكثيف أعمال الإرشاد والتوجيه، وتنظيم تدفقات الحشود، ومتابعة الكثافات في المطاف والمسعى والممرات الرئيسة، إلى جانب توفير الخدمات الصحية والإسعافية والخدمات المساندة، بما يضمن سلامة الحجاج خلال أداء آخر مناسكهم.

ويُعد طواف الوداع آخر شعائر الحج التي يحرص الحجاج على أدائها قبل مغادرة مكة المكرمة، اقتداءً بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيما بدأ عدد من ضيوف الرحمن رحلة العودة إلى أوطانهم بعد إتمام مناسكهم بنجاح.

وتواصل الجهات العاملة في المسجد الحرام تنفيذ خططها التشغيلية والتنسيق المستمر بين مختلف القطاعات المعنية لضمان استمرارية الخدمات وانسيابية الحركة، بما يعكس مستوى العناية والرعاية التي توليها المملكة العربية السعودية لخدمة الحجاج، وتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وكانت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية أعلنت الثلاثاء الماضي، أن إجمالي أعداد الحجاج لموسم حج 1447هـ بلغ 1,707,301 حاج وحاجة، في إحصاءات رسمية صدرت من مكة المكرمة.