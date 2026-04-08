غوتيريش يدعو إلى الالتزام بوقف إطلاق النار تمهيداً لسلام دائم في الشرق الأوسط

نيويورك-سانا

رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بإعلان الولايات المتحدة، وإيران وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين.

ودعا غوتيريش في بيان نقله موقع أخبار الأمم المتحدة أطراف الصراع الحالي في الشرق الأوسط إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، والالتزام ببنود وقف إطلاق النار من أجل تمهيد الطريق نحو سلام دائم، وشامل في المنطقة.

وشدد الأمين العام على الحاجة الملحة لوقف الأعمال العدائية لحماية المدنيين، وتخفيف المعاناة الإنسانية.

وأعرب غوتيريش عن تقديره العميق لجهود باكستان، والدول الأخرى المنخرطة في تيسير التوصل إلى وقف إطلاق النار.

وأشار البيان إلى أن المبعوث الشخصي للأمين العام جان أرنو موجود في المنطقة لدعم جهود تحقيق السلام الشامل.

