الجمعية البرلمانية للفرنكوفونية تؤكد تضامنها مع الإمارات في مواجهة الاعتداءات الإيرانية

أبو ظبي-سانا

أكدت الجمعية البرلمانية للفرنكوفونية تضامنها مع دولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة الاعتداءات الإيرانية التي تستهدف أراضيها، مشددة على ضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” أن رئيس المجلس الوطني الاتحادي صقر غباش تلقى اليوم الإثنين رسالة من المندوبة العامة للجمعية، أميليا لكرافي، أكدت فيها أن مثل هذه الأوضاع تؤثر بشكل مباشر في استقرار المنطقة وأمن دولها، وتذكّر بأهمية السلام كقيمة ثمينة تجب حمايتها.

وأشارت لكرافي في رسالتها إلى أن الجمعية تتمسك بقيم الحوار السياسي والتعاون السلمي واحترام القانون الدولي كركائز أساسية للعلاقات بين الدول.

وشددت الجمعية على أهمية إعطاء الأولوية لخفض التصعيد والمفاوضات السياسية لمنع تفاقم الصراعات وحماية المدنيين، مؤكدة استعدادها لدعم أي مبادرة تسهم في تعزيز آليات الحوار والوصول إلى حلول سلمية على المستويين الإقليمي والدولي.

وتواصل إيران شنَّ اعتداءات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول عدة في المنطقة، ما أوقع ضحايا وألحق أضراراً مادية بالبنى التحتية، وذلك في أعقاب الحرب الأمريكية والإسرائيلية على إيران.