التعاون الخليجي: اقتحام وزير إسرائيلي المسجد الأقصى استفزاز خطير

الرياض-سانا

أدان مجلس التعاون الخليجي اليوم الثلاثاء اقتحام الوزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير المسجد الأقصى المبارك، مؤكداً أنه استفزاز خطير.

وشدد الأمين العام للمجلس جاسم محمد البديوي في بيان نشره موقع المجلس، على ضرورة الوقف الفوري لهذه الانتهاكات المتكررة، واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، مجدداً موقف مجلس التعاون الثابت والداعم لكل ما من شأنه حماية المقدسات الإسلامية.

كما أكد البديوي أن هذه الانتهاكات تعتبر تقويضاً لجهود التهدئة والاستقرار في المنطقة.

وكان بن غفير اقتحم مساء أمس الإثنين المسجد الأقصى المبارك تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال، وذلك بالتزامن مع مواصلة السلطات الإسرائيلية إغلاق المسجد لليوم الـ 38 على التوالي.