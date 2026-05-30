الأمن البحري العماني يحذر من لغم محتمل في مضيق هرمز

مسقط-سانا

حذّر مركز الأمن البحري العُماني اليوم السبت مرتادي البحر، بما في ذلك الصيادون والسفن التجارية، من ضرورة اتخاذ أعلى درجات الحيطة بعد رصد جسم طافٍ يُشتبه بأنه لغم بحري في الجهة الغربية من منطقة المرور الساحلي بمضيق هرمز.

ونقلت رويترز عن المركز قوله: إنه تم رصد الجسم الغريب ضمن البحر الإقليمي العماني، مشدداً على ضرورة الابتعاد عن أي أجسام مشبوهة، والإبلاغ عنها فوراً للجهات المختصة.

وكانت إيران نشرت منذ بدء الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل نهاية شباط الماضي، ألغاماً بحرية في مضيق هرمز، واستخدمت زوارق صغيرة لزراعتها، في حين أكدت تقارير استخباراتية وعسكرية أمريكية سابقة أن طهران تواجه صعوبة في تحديد مواقع العدد الإجمالي للألغام بسبب نشرها بطريقة “عشوائية”.