عون يدعو الولايات المتحدة لمواصلة دعم لبنان عقب اتفاق إطاري مع إسرائيل

بيروت-سانا

دعا الرئيس اللبناني جوزاف عون الولايات المتحدة اليوم السبت، إلى مواصلة الوقوف إلى جانب لبنان، ودعم مؤسساته وجيشه وشعبه، وذلك عقب إبرام اتفاق إطاري مع إسرائيل برعاية أمريكية، بهدف التوصل إلى “سلام دائم”.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن عون شدد في برقية تهنئة وجهها إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمناسبة الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة، على أهمية استمرار الدعم الأمريكي للبنان، بما يسهم في تعزيز الاستقرار، وفتح صفحة جديدة من الأمل والسلام، وفق ما نقلته الرئاسة اللبنانية.

وفي سياق متصل، ذكرت وكالة فرانس برس أن السفارة الأمريكية في بيروت أشارت في بيان على منصة “إكس”، إلى وقوف واشنطن إلى جانب الشعب اللبناني في مسار التوجه نحو مستقبل أكثر إشراقاً يتضمن السلام والازدهار.

وكان ترامب أعرب خلال اتصال هاتفي مع عون في 28 حزيران الماضي، عن تهنئته بتوقيع الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، مؤكداً دعم بلاده للبنان، وسعيها لتوفير المتطلبات اللازمة لتنفيذ بنوده، بما يضمن استعادة الأمن والاستقرار.

يشار إلى أن لبنان وإسرائيل وقعا في 27 حزيران الماضي في العاصمة الأمريكية واشنطن اتفاقاً إطارياً، ‏عقب جولة خامسة من المفاوضات بين الجانبين برعاية أمريكية.‏