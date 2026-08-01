مقتل فلسطينيين اثنين في غزة وإصابة ثلاثة آخرين باعتداءات للمستوطنين بالضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

قتل فلسطينيان، مساء اليوم السبت، جراء عدوان جديد شنه طيران الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة، بينما أصيب ثلاثة شبان فلسطينيين باعتداءات نفذها مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية “وفا” أن طيران الاحتلال استهدف منزلاً في شارع الأقصى بحي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة، ما أدى إلى مقتل فلسطينيين اثنين.

وفي الضفة الغربية، أصيب ثلاثة شبان فلسطينيين بعد تعرضهم لاعتداء من مستوطنين بين قريتي المغير وأبو فلاح شمال شرقي رام الله حيث اعتدوا عليهم بالضرب ورشهم بغاز الفلفل.

وأوضح رئيس مجلس قرية المغير أمين أبو عليا أن المستوطنين يهاجمون الفلسطينيين المارين على الطريق الواصل بين قريتي المغير وأبو فلاح بشكل يومي، ويعتدون عليهم بالضرب ورش غاز الفلفل.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت قريتي أبو فلاح ودير جرير، وبلدتي المزرعة الشرقية وسلواد، شرق رام الله، دون أن ترد أنباء عن تنفيذ اعتقالات أو عمليات مداهمة.

وكان فلسطيني قتل وأصيب آخرون بجروح، في وقت سابق اليوم، جراء عدوان شنه طيران الاحتلال الإسرائيلي على جنوب مدينة غزة، في حين يواصل الاحتلال تصعيد اعتداءاته في الضفة الغربية، بالتوازي مع توسيع النشاط الاستيطاني في انتهاك متواصل للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.