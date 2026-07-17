الصين ترفض الاتهامات الأمريكية بشأن التدخل في الانتخابات

بكين-سانا
رفضت الصين اليوم الجمعة الاتهامات الأمريكية حول تدخل بكين في الانتخابات، واعتبرتها لا أساس لها من الصحة.
ونقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان قوله في مؤتمر صحفي يومي إن بلاده “ليست لديها مصلحة في التدخل في الانتخابات الأمريكية، ولم تفعل ذلك أبداً”، داعياً الولايات المتحدة الى إعادة النظر في سياساتها بجدية، والتوقف عن توجيه اتهامات لا أساس لها ضد الصين.
وفي خطاب ألقاه أمس الخميس في إطار الاستعداد لانتخابات التجديد النصفي المقررة لشهر تشرين الثاني القادم، أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجدداً إثارة الشبهات حول تزوير الانتخابات في بلاده وتدخّل الصين فيها.