الصين ترفض الاتهامات الأمريكية بشأن التدخل في الانتخابات

بكين-سانا‏

رفضت الصين اليوم الجمعة الاتهامات الأمريكية حول تدخل بكين في الانتخابات، ‏واعتبرتها لا أساس لها من الصحة.‏

ونقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ‏لين جيان قوله في مؤتمر صحفي يومي إن بلاده “ليست لديها مصلحة في التدخل في ‏الانتخابات الأمريكية، ولم تفعل ذلك أبداً”، داعياً الولايات المتحدة الى إعادة النظر ‏في سياساتها بجدية، والتوقف عن توجيه اتهامات لا أساس لها ضد الصين.‏

وفي خطاب ألقاه أمس الخميس في إطار الاستعداد لانتخابات التجديد النصفي ‏المقررة لشهر تشرين الثاني القادم، أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجدداً ‏إثارة الشبهات حول تزوير الانتخابات في بلاده وتدخّل الصين فيها.‏

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