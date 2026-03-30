الصحة العالمية: مقتل 52 من موظفي القطاع الصحي اللبناني جراء الغارات الإسرائيلية

جنيف-سانا

أعلنت منظمة الصحة ‌العالمية، اليوم الإثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على القطاع الصحي اللبناني إلى 52 قتيلاً.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس ‌أدهانوم غيبريسيوس، في منشور على منصة إكس: إن مسعفاً قتل جراء هجوم استهدف سيارة إسعاف في بنت جبيل، مضيفاً: إن مستودعاً طبياً في المدينة نفسها تعرض للدمار ‌في ‌هجوم.

وأشار غيبريسيوس إلى أنه قبل ‌هذا الهجوم تحققت المنظمة ‌من مقتل51 من موظفي قطاع الصحة اللبنانيين، بينهم تسعة مسعفين أمس الأول السبت.

وأضاف غيبريسيوس: “يجب وقف الهجمات على المرافق الصحية فوراً، ولا يمكن أن يصبح هذا الأمر هو القاعدة، يتمتع العاملون في المجال الصحي بالحماية بموجب القانون الدولي الإنساني، ولا ينبغي استهدافهم”.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت أمس أنّ حصيلة قتلى الغارات الإسرائيلية على لبنان منذ الثاني من آذار الجاري ارتفعت إلى 1238 شخصاً، بينهم 52 مسعفاً وعاملاً في القطاع الصحي، و124 طفلاً، كما ارتفع عدد الجرحى إلى 3543.