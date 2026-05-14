الإمارات تنفي زيارة نتنياهو أو استقبال أي وفد عسكري إسرائيلي على أراضيها

أبو ظبي- سانا

نفت الإمارات صحة ما يتم تداوله بشأن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الدولة، أو استقبال أي وفد عسكري إسرائيلي على أراضيها.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) عن وزارة الخارجية الإماراتية قولها في بيان اليوم الأربعاء: “تؤكد الدولة أن علاقاتها مع إسرائيل علاقات معلنة، نشأت في إطار الاتفاق الإبراهيمي المعروف والمعلن، ولا تقوم على السرية أو الترتيبات الخفية، وعليه فإن أي ادعاءات عن زيارات أو ترتيبات غير معلنة لا أساس لها من الصحة، ما لم تصدر عن الجهات الرسمية المختصة في دولة الإمارات”.

ودعت الإمارات وسائل الإعلام إلى تحري الدقة وعدم تداول معلومات غير موثقة أو استخدامها في خلق انطباعات سياسية.

وكانت وسائل إعلام تداولت، نقلاً عن مصادر إسرائيلية في وقت سابق اليوم، خبر زيارة نتنياهو سراً إلى الإمارات خلال فترة الحرب الأمريكية الإسرائيلية ــ الإيرانية الأمر الذي نفته الإمارات.

