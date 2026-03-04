أردوغان: قدرات تركيا في أعلى المستويات لضمان أمن البلاد

أنقرة-سانا

حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من تكرار حادثة الصاروخ الباليستي الذي تم تحييده في وقت سابق اليوم في الأجواء التركية، مؤكداً أن بلاده تتخذ كل التدابير اللازمة بالتشاور مع حلف شمال الأطلسي “الناتو”، وتتدخل بشكل فوري عند الضرورة للحفاظ على أمن حدودها ومجالها الجوي.

وذكرت وكالة الأناضول للأنباء، أن أردوغان قال اليوم الأربعاء في كلمة له: “وجهنا تحذيراتنا بشكل واضح كي لا تتكرر حوادث مماثلة مجدداً”.

وأضاف الرئيس التركي: في ظل الأيام العصيبة التي تمر بها منطقتنا، لا نترك أي شيء للصدفة عندما يتعلق الأمر بأمن حدودنا ومجالنا الجوي، مشدداً على أن قدرات تركيا في أعلى المستويات لضمان أمن البلاد.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية في وقت سابق اليوم الأربعاء، أن منظومة الدفاع الجوي التابعة لحلف شمال الأطلسي “الناتو” المتمركزة في شرق البحر المتوسط، أسقطت صاروخاً أطلقته إيران باتجاه الأجواء التركية، مؤكدةً أن الحادث لم يسفر عن أي خسائر بشرية.