مقتل فلسطيني وإصابة آخر برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بيت لحم

الأناضول

القدس المحتلة-سانا

قتل فلسطيني وأصيب آخر مساء اليوم الجمعة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان أن فتى يبلغ من العمر 15 عاما قتل متأثراً بإصابته الحرجة برصاص الاحتلال في مخيم الدهيشة جنوب المدينة، مشيرة إلى إصابة فلسطيني آخر خلال عملية الاقتحام.

ويرتفع عدد القتلى الفلسطينيين في الضفة الغربية اليوم إلى ثلاثة، حيث قتل شابان في وقت سابق، في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.

كما شهدت عدة مناطق في الضفة الغربية أمس الخميس تصعيداً في اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال، ما أسفر عن إصابة ثمانية فلسطينيين بجروح.

