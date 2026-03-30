الأردن: اعتراض وتدمير خمسة صواريخ ومسيّرة واحدة مصدرها إيران

عمّان-سانا

أعلن الجيش الأردني اليوم الإثنين اعتراض وتدمير خمسة صواريخ وطائرة مسيّرة واحدة مصدرها إيران.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” للأنباء عن مديرية الإعلام العسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية قولها: إن سلاح الجو الملكي اعترض الصواريخ الخمسة التي كانت منطلقة من إيران والمسيّرة، وقام بتدميرها.

فيما أعلن المتحدث الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، أن الوحدات المعنية تعاملت خلال الساعات الـ 24 الماضية مع 20 بلاغاً لحوادث سقوط شظايا ومقذوفات، وتسبب بعضها بإصابة سيدة، إثر سقوط شظايا صاروخ في ساحة منزلها، إصابة خفيفة.

وجدد المتحدث التحذير من التجمهر أو الاقتراب أو العبث بأي جسم غريب أو شظايا لخطورتها، مؤكداً ضرورة الالتزام بالنصائح والتعليمات و إبلاغ الأجهزة الأمنية عند مشاهدة أي جسم مشبوه.

وتشهد دول الخليج العربي والأردن اعتداءات إيرانية بالمسيّرات والصواريخ الباليستية منذ الـ 28 من شباط الماضي.

الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك