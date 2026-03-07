ستة قتلى جراء غارة إسرائيلية على بلدة شمسطار اللبنانية

بيروت-سانا

قُتل ستة أشخاص جراء غارة جوية إسرائيلية على منزل في بلدة شمسطار، في قضاء بعلبك شرق لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام اليوم السبت، أن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف فجراً منزلاً في محلة ضهر الصوان في بلدة شمسطار، لجأت إليه عائلة نازحة من مدينة بعلبك، ما أدى إلى تدمير المبنى، ومقتل جميع أفراد أسرة مؤلفة من زوجين وأولادهما الأربعة.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت اليوم السبت، عن سقوط 12 قتيلاً في غارات إسرائيلية على بلدة النبي شيت في البقاع اللبناني، فيما أعلنت أمس أن عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية منذ يوم الإثنين الماضي بلغ 222 قتيلاً على الأقل.