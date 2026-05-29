آلاف الحجاج يغادرون مكة المكرمة بعدما أتمّوا مناسك الحج

الرياض-سانا

بدأ آلاف الحجاج، اليوم الجمعة، مغادرة مدينة مكة المكرمة بعدما أتمّوا مناسك الحج، وازدحمت شوارع المدينة بحافلات تقل آلاف الحجاج المغادرين، فيما ترجل آخرون تحت مظلات ملونة للوقاية من الشمس، حيث تجاوزت الحرارة الأربعين درجة مئوية.

وذكرت وكالة فرانس برس أن أكثر من 1.7 مليون حاج من 165 دولة شاركوا في موسم الحج، حيث أكمل عشرات الآلاف منهم اليوم الثالث من شعيرة رمي الجمرات في منى، قبل أن يستقلوا حافلات نحو المسجد الحرام في مكة المكرمة لأداء “طواف الوداع”.

وذكر الهلال الأحمر السعودي، أمس الخميس، أن فرقه قدّمت خدمات إسعافية “لأكثر من 83 ألف شخص منذ بداية موسم الحج”.

وأقامت السلطات السعودية مرافق صحية وعيادات متنقلة، فيما أعلنت وزارة الصحة نشر أكثر من 50 ألفاً من الكوادر الطبية و3 آلاف سيارة إسعاف لتقديم الرعاية للحجاج.

وكانت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية أعلنت الثلاثاء الماضي، أن إجمالي أعداد الحجاج لموسم حج 1447هـ بلغ 1,707,301 حاج وحاجة، في إحصاءات رسمية صدرت من مكة المكرمة.