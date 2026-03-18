قطر تدين الاعتداء الإيراني على مدينة رأس لفان الصناعية وتعدّه تصعيداً خطيراً

الدوحة-سانا

أعربت قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الإيراني الذي طال مدينة رأس لفان الصناعية.

وذكرت وزارة الخارجية القطرية في بيان اليوم الأربعاء، أن هذا الاعتداء على مدينة رأس لفان تسبب بحرائق وأضرار جسيمة في المنشآت، معتبرة إياه تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة الدولة وتهديداً مباشراً لأمنها الوطني واستقرار المنطقة.

وأكدت الوزارة أن قطر، ورغم نأيها بنفسها عن الحرب منذ بدايتها وحرصها على عدم الانخراط في أي تصعيد، إلا أن الجانب الإيراني يصر على استهدافها واستهداف دول الجوار، في نهج غير مسؤول يقوض الأمن الإقليمي ويهدد السلم الدولي.

وشدد البيان على أن قطر دعت مراراً إلى ضرورة عدم استهداف المنشآت المدنية ومنشآت الطاقة، بما في ذلك في إيران، حفاظاً على مقدرات شعوب المنطقة وصوناً للأمن والسلم الدوليين، إلا أن الجانب الإيراني يواصل سياساته التصعيدية التي تدفع بالمنطقة نحو الهاوية، وتزج بدول ليست طرفاً في الأزمة في دائرة الصراع.

واعتبرت الخارجية القطرية أن هذا الاعتداء يشكّل خرقاً لقرار مجلس الأمن رقم (2817)، مجددة دعوتها لمجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة وردع مرتكبيها.

وأكدت أن قطر تحتفظ بحقها في الرد، وفقاً للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، وبما يكفله القانون الدولي من حق الدفاع عن النفس، مشددة على أنها لن تتهاون في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

يذكر أن مدينة رأس لفان الصناعية هي المركز الرئيسي لإنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال في قطر، تقع شمال الدوحة، وتُعد أكبر قاعدة إنتاجية من نوعها في العالم، وتضم ميناءً ضخماً، ومصفاة، ومجمعات بتروكيماويات متطورة.