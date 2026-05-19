مقتل 5 أشخاص بينهم مشتبه بهما في إطلاق نار استهدف مركزاً إسلامياً في أمريكا

واشنطن-سانا
لقي خمسة أشخاص مصرعهم أمس الإثنين، في إطلاق نار استهدف المركز الإسلامي بمدينة سان دييغو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.
ونقلت رويترز عن الشرطة الأمريكية قولها: إن شابين أطلقا النار أمس الإثنين عند المركز الإسلامي بمدينة سان دييغو في ولاية كاليفورنيا، مما أسفر عن مقتل ثلاثة رجال خارج المركز، أحدهم حارس أمن، وتم العثور على المشتبه بهما قتيلين، بسبب إطلاقهما النار على نفسيهما على ما يبدو.
وقال سكوت وول قائد شرطة سان دييغو إنه تم التأكد من أماكن وسلامة جميع الأطفال الذين كانوا في مدرسة نهارية تابعة للمركز، وهو أكبر مسجد في المنطقة الواقعة بالقرب من الحدود المكسيكية، بعد إطلاق النار.
وكانت السلطات المحلية أعلنت في وقت سابق أن عدة أشخاص أصيبوا، جراء إطلاق النار داخل المركز الإسلامي، الذي يقع على بعد نحو 14 كيلومتراً شمال وسط مدينة سان دييغو، فيما أظهرت لقطات بثتها وسائل إعلام لجوء الشرطة لإخلاء عشرات الأطفال من محيط المبنى الذي طوقته الآليات الأمنية.