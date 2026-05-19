مقتل 5 أشخاص بينهم مشتبه بهما في إطلاق نار استهدف مركزاً إسلامياً في أمريكا

واشنطن-سانا‏



لقي خمسة أشخاص مصرعهم أمس الإثنين، في إطلاق نار استهدف المركز الإسلامي ‏بمدينة سان دييغو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.‏

ونقلت رويترز عن الشرطة الأمريكية قولها: إن شابين أطلقا النار أمس الإثنين عند ‏المركز الإسلامي بمدينة سان دييغو في ولاية كاليفورنيا، مما أسفر عن مقتل ثلاثة رجال ‏خارج المركز، أحدهم حارس أمن، وتم العثور على المشتبه بهما قتيلين، بسبب إطلاقهما ‏النار على نفسيهما على ما يبدو.‏

وقال سكوت وول قائد شرطة سان دييغو إنه تم التأكد ‌من أماكن وسلامة جميع الأطفال ‏الذين كانوا في مدرسة نهارية تابعة للمركز، وهو أكبر مسجد في المنطقة الواقعة بالقرب ‏من الحدود المكسيكية، بعد إطلاق النار.‏

وكانت السلطات المحلية أعلنت في وقت سابق أن عدة أشخاص أصيبوا، جراء إطلاق ‏النار داخل المركز الإسلامي، الذي يقع على بعد نحو 14 كيلومتراً شمال وسط مدينة ‏سان دييغو، فيما أظهرت لقطات بثتها وسائل إعلام لجوء الشرطة لإخلاء عشرات ‏الأطفال من محيط المبنى الذي طوقته الآليات الأمنية.‏