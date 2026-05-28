الصين تفتح أسواقها لاستيراد القهوة من 53 دولة أفريقية

بكين-سانا

أعلنت الهيئة العامة للجمارك الصينية، أن الصين ستسمح بدخول حبوب القهوة المؤهلة من جميع الدول الأفريقية الـ53 التي تربطها علاقات دبلوماسية معها إلى سوقها، وذلك اعتباراً من العشرين من تموز 2026.

ونقلت وكالة شينخوا عن بيانات رسمية للهيئة الوطنية للجمارك قولها اليوم الخميس: إن “دولتي إثيوبيا وبوروندي حصلتا بالفعل على إذن بتصدير حبوب القهوة إلى الصين، في حين قدّمت كلٌّ من موريشيوس وأنغولا وتوغو وغينيا وليبيريا وساو تومي وبرينسيبي طلبات للحصول على هذا الإذن”.

وأوضح مسؤول بالهيئة أنه تم إجراء تقييم شامل لأنظمة إنتاج حبوب القهوة الأفريقية، وأطر مكافحة مخاطر الآفات، ووضعت في ضوئه متطلبات صحية نباتية موحدة، ما ألغى الحاجة إلى التفاوض على اتفاقيات حجر صحي ثنائية منفصلة مع كل دولة، وأسهم في تبسيط إجراءات الدخول بصورة ملحوظة.

وأكد أن الهيئة ستواصل تطبيق إجراءات تسهيلية متطورة ضمن “القناة الخضراء” لجلب المزيد من المنتجات الزراعية والغذائية الأفريقية عالية الجودة إلى السوق الصينية.

وتُعدّ حبوب القهوة منتجاً زراعياً مميزاً وركيزة اقتصادية رئيسية للعديد من الدول الأفريقية، وهي ثاني فئة من المنتجات الزراعية الأفريقية التي تحصل على إذن الحجر الصحي الكامل لدخول السوق الصينية، بعد الفلفل الحار المجفف، وفق بيانات الهيئة.

يشار إلى أن وزارة الخارجية الصينية أعلنت في التاسع والعشرين من نيسان الماضي أن بكين ستبدأ، اعتباراً من أول أيار 2026، تطبيق سياسة الإعفاء من الرسوم الجمركية على الواردات القادمة من 53 دولة أفريقية.