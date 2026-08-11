19 قتيلاً جراء الأمطار الموسمية وإعصارين مداريين في الفلبين



مانيلا-سانا



ارتفع عدد ضحايا الأمطار الغزيرة الناجمة عن الإعصارين المداريين “لويس” و”مايماي” والرياح الموسمية الجنوبية الغربية في الفلبين إلى 19 قتيلاً، فيما أصيب 15 شخصاً وفُقد أربعة آخرون.



ونقلت وكالة الأنباء الفلبينية اليوم الثلاثاء، عن المجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها قوله: “إن الانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الغزيرة كانت السبب الرئيسي في الخسائر البشرية”، مشيراً إلى تسجيل 12 وفاة في مقاطعة بينغويت، وأربع في ريزال، وثلاث في باتانغاس.



وأوضح المجلس أن الاضطرابات الجوية أثرت على نحو 2.27 مليون شخص في 11 منطقة، فيما أُنشئ أكثر من 900 مركز إيواء لاستقبال نحو 95 ألف شخص.



وأشار إلى أن الحكومة قدمت مساعدات تتجاوز 73 مليون بيزو، أي نحو 1.2 مليون دولار، بالتزامن مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ عن المفقودين.



ويتواصل هطل الامطار الغزيرة في عدة مناطق في الفلبين من عشرة أيام، تجاوزت ‏في بعض المناطق المعدل المعتاد للأمطار خلال شهر كامل.‏



وتتعرض الفلبين لنحو 20 عاصفة وإعصاراً سنوياً في المتوسط، نظراً لوقوعها على مسار الأعاصير في المحيط الهادئ.