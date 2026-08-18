شركة صينية للطائرات المسيرة ترحب بإعادة نظر محكمة أمريكية في تصنيفها ‏

بكين-سانا
رحبت شركة “دي جي آي” الصينية المصنعة للطائرات المسيرة بقرار محكمة الاستئناف الأمريكية إعادة النظر في علاقاتها المزعومة بالجيش الصيني، معربة عن توقعها “توضيح الحقائق مع تقدم سير القضية”.
ونقلت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” عن الشركة قولها في بيان: إن قرار المحكمة ”يمثل خطوة مهمة نحو تصحيح تصنيف غير مبرر”، مجددة التأكيد على أنها شركة غير عسكرية، وأنها أدانت بشدة استخدام منتجاتها في القتال واتخذت خطوات فعالة لمنع ذلك.
وذكرت الشركة أن وزارة الحرب الأمريكية أدرجتها في القائمة السوداء دون أدلة كافية أو اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، ما تسبب في خسائر كبيرة على صعيد تجارتها وسمعتها.
وأضافت الشركة: حسب الإحصاءات الرسمية، تعد “دي جي آي” واحدة من أبرز الشركات المصنعة للطائرات المسيرة في العالم، وتستحوذ منتجاتها على أكثر من نصف سوق الطائرات المسيرة التجارية في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أنها أسهمت بما قيمته 515 مليون دولار أمريكي في قطاع الزراعة الأمريكي خلال عام 2023 وحده.
وكانت محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا أصدرت الجمعة الماضي قراراً قضت فيه بأن المحكمة الابتدائية أخطأت باعتمادها فقط على السجلات غير السرية في استنتاجها أن شركة “دي جي آي” تسهم في القاعدة الصناعية الدفاعية الصينية، وأعادت القضية إلى المحكمة الابتدائية لمتابعة الإجراءات.
وكانت وزارة الحرب الأمريكية “البنتاغون”، أدرجت “دي جي آي” للمرة الأولى في قائمتها للشركات الصينية المزعوم ارتباطها بالجيش الصيني في تشرين الأول عام 2022.
ورفعت شركة “دي جيه آي” دعوى قضائية للطعن في القرار في تشرين الأول 2024، وأصدرت محكمة ابتدائية في الولايات المتحدة حكماً لصالح البنتاغون في عام 2025، ما دفع شركة “دي جيه آي” إلى الاستئناف.
ولا يعني قرار محكمة الاستئناف الأمريكية رفع “دي جي آي” من القائمة السوداء، إذ يتعين على المحكمة الابتدائية إعادة النظر في القضية.