شركة صينية للطائرات المسيرة ترحب بإعادة نظر محكمة أمريكية في تصنيفها ‏

بكين-سانا‏

رحبت شركة “دي جي آي” الصينية المصنعة للطائرات المسيرة بقرار محكمة ‏الاستئناف الأمريكية إعادة النظر في علاقاتها المزعومة بالجيش الصيني، معربة عن ‏توقعها “توضيح الحقائق مع تقدم سير القضية”.‏

ونقلت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” عن الشركة قولها في بيان: إن قرار المحكمة ‌‏”يمثل خطوة مهمة نحو تصحيح تصنيف غير مبرر”، مجددة التأكيد على أنها شركة غير ‏عسكرية، وأنها أدانت بشدة استخدام منتجاتها في القتال واتخذت خطوات فعالة لمنع ‏ذلك.‏

وذكرت الشركة أن وزارة الحرب الأمريكية أدرجتها في القائمة السوداء دون أدلة كافية ‏أو اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، ما تسبب في خسائر كبيرة على صعيد تجارتها ‏وسمعتها.‏

وأضافت الشركة: حسب الإحصاءات الرسمية، تعد “دي جي آي” واحدة من أبرز ‏الشركات المصنعة للطائرات المسيرة في العالم، وتستحوذ منتجاتها على أكثر من ‏نصف سوق الطائرات المسيرة التجارية في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أنها أسهمت ‏بما قيمته 515 مليون دولار أمريكي في قطاع الزراعة الأمريكي خلال عام 2023 ‏وحده.‏

وكانت محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا أصدرت الجمعة الماضي ‏قراراً قضت فيه بأن المحكمة الابتدائية أخطأت باعتمادها فقط على السجلات غير ‏السرية في استنتاجها أن شركة “دي جي آي” تسهم في القاعدة الصناعية الدفاعية ‏الصينية، وأعادت القضية إلى المحكمة الابتدائية لمتابعة الإجراءات.‏

وكانت وزارة الحرب الأمريكية “البنتاغون”، أدرجت “دي جي آي” للمرة الأولى في ‌‏قائمتها للشركات الصينية المزعوم ارتباطها بالجيش الصيني في تشرين الأول عام ‌‌‏2022.‏

ورفعت شركة “دي جيه آي” دعوى قضائية للطعن في القرار في تشرين الأول ‌‏2024، وأصدرت محكمة ابتدائية في الولايات المتحدة حكماً لصالح البنتاغون في ‏عام 2025، ما دفع شركة “دي جيه آي” إلى الاستئناف.‏

ولا يعني قرار محكمة الاستئناف الأمريكية رفع “دي جي آي” من القائمة السوداء، إذ ‏يتعين على المحكمة الابتدائية إعادة النظر في القضية.‏