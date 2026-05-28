حجاج بيت الله الحرام يواصلون رمي الجمرات في أول أيام ‌‏التشريق

IMG 2327 حجاج بيت الله الحرام يواصلون رمي الجمرات في أول أيام ‌‏التشريق

مكة المكرمة-سانا‏

واصل حجاج بيت الله الحرام اليوم الخميس رمي الجمرات ‏الثلاث ‏في مشعر منى بمكة المكرمة في أول أيام التشريق، وذلك ‏في إطار ‏مناسك الحج لهذا العام‎.‎

وأوضحت قناة الإخبارية السعودية أن الجهات الأمنية ‏والتنظيمية ‏في المشاعر المقدسة أشرفت على تنفيذ الخطط ‏التشغيلية لإدارة ‏حشود الحجاج نحو منشأة الجمرات.‏

وأضافت: إن الخطط تعتمد على مسارات تفويج مجدولة ومحددة ‌‏سلفاً لضمان انسيابية حركة الحجاج ومنع التدافع، وسط منظومة ‏متكاملة ‏من الخدمات الطبية والإرشادية‎.‎

IMG 2330 حجاج بيت الله الحرام يواصلون رمي الجمرات في أول أيام ‌‏التشريق

ويرمي ضيوف الرحمن الجمرات الثلاث خلال أيام التشريق ‏بـ 21 ‏حصاة حيث يقومون برمي 7 حصيات في كل من ‏الصغرى، ثم ‏الوسطى، وأخيراً الجمرة الكبرى، ويكبّرون ‏مع كل واحدة منها. ‏

من جانبها، جددت وزارة الحج والعمرة السعودية والجهات ‏الصحية ‏والأمنية دعوتها للحجاج بضرورة الالتزام بمواعيد ‏التفويج، مؤكدة ‏أن الوضع الصحي والأمني لجموع الحجيج ‏مطمئن للغاية بعد نجاح ‏الخطط السابقة في يوم النحر.‏

وكان حجاج بيت الله الحرام، بدؤوا أمس الأربعاء، رمي جمرة ‌‏‌‏العقبة الكبرى بسبع حصيات متعاقبات في مشعر منى، مع ‏التكبير ‏عند كل حصاة، وذلك في أول أيام عيد ‏الأضحى ‏المبارك.‏

يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية أعلنت في ‌‏إحصاءات ‏رسمية أمس، أن إجمالي أعداد الحجاج لموسم ‏حج ‌‏1447هـ بلغ ‌‏1,707,301 حاج وحاجة.‏

IMG 2230 حجاج بيت الله الحرام يواصلون رمي الجمرات في أول أيام ‌‏التشريق
IMG 2231 حجاج بيت الله الحرام يواصلون رمي الجمرات في أول أيام ‌‏التشريق
IMG 2234 حجاج بيت الله الحرام يواصلون رمي الجمرات في أول أيام ‌‏التشريق
IMG 2236 حجاج بيت الله الحرام يواصلون رمي الجمرات في أول أيام ‌‏التشريق
IMG 2237 حجاج بيت الله الحرام يواصلون رمي الجمرات في أول أيام ‌‏التشريق
IMG 2242 حجاج بيت الله الحرام يواصلون رمي الجمرات في أول أيام ‌‏التشريق
أبو الغيط: التوسع الاستيطاني بفلسطين لن يجعله شرعياً
ترامب يمهل إيران 48 ساعة لفتح مضيق هرمز ويهددها بتدمير منشآت الطاقة
وصول سفينة تفشى فيها فيروس هانتا إلى تينيريفي الإسبانية لإجلاء ركابها
44466 شهيداً منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة
الأمطار الغزيرة تغرق خيام النازحين في غزة وتضاعف معاناتهم
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك