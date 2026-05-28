حجاج بيت الله الحرام يواصلون رمي الجمرات في أول أيام ‌‏التشريق

مكة المكرمة-سانا‏



واصل حجاج بيت الله الحرام اليوم الخميس رمي الجمرات ‏الثلاث ‏في مشعر منى بمكة المكرمة في أول أيام التشريق، وذلك ‏في إطار ‏مناسك الحج لهذا العام‎.‎

وأوضحت قناة الإخبارية السعودية أن الجهات الأمنية ‏والتنظيمية ‏في المشاعر المقدسة أشرفت على تنفيذ الخطط ‏التشغيلية لإدارة ‏حشود الحجاج نحو منشأة الجمرات.‏

وأضافت: إن الخطط تعتمد على مسارات تفويج مجدولة ومحددة ‌‏سلفاً لضمان انسيابية حركة الحجاج ومنع التدافع، وسط منظومة ‏متكاملة ‏من الخدمات الطبية والإرشادية‎.‎

ويرمي ضيوف الرحمن الجمرات الثلاث خلال أيام التشريق ‏بـ 21 ‏حصاة حيث يقومون برمي 7 حصيات في كل من ‏الصغرى، ثم ‏الوسطى، وأخيراً الجمرة الكبرى، ويكبّرون ‏مع كل واحدة منها. ‏

من جانبها، جددت وزارة الحج والعمرة السعودية والجهات ‏الصحية ‏والأمنية دعوتها للحجاج بضرورة الالتزام بمواعيد ‏التفويج، مؤكدة ‏أن الوضع الصحي والأمني لجموع الحجيج ‏مطمئن للغاية بعد نجاح ‏الخطط السابقة في يوم النحر.‏

وكان حجاج بيت الله الحرام، بدؤوا أمس الأربعاء، رمي جمرة ‌‏‌‏العقبة الكبرى بسبع حصيات متعاقبات في مشعر منى، مع ‏التكبير ‏عند كل حصاة، وذلك في أول أيام عيد ‏الأضحى ‏المبارك.‏

يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية أعلنت في ‌‏إحصاءات ‏رسمية أمس، أن إجمالي أعداد الحجاج لموسم ‏حج ‌‏1447هـ بلغ ‌‏1,707,301 حاج وحاجة.‏