هزة أرضية بقوة خمس درجات تضرب مقاطعة سيتشوان جنوب غرب الصين

photo 2026 07 08 08 49 33 هزة أرضية بقوة خمس درجات تضرب مقاطعة سيتشوان جنوب غرب الصين

بكين-سانا

 ضربت هزة أرضية بقوة خمس درجات على مقياس ريختر، اليوم الأربعاء، محافظة قاوشيان ومدينة ييبين بمقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين.

ونقلت وكالة “شينخوا” عن المركز الصيني لشبكات الزلازل قوله في بيان: إن الهزة وقعت نحو العاشرة صباحاً بتوقيت بكين على عمق 6 كيلومترات، وتم تحديد مركزها عند ملتقى دائرة عرض 28.54 درجة شمالاً، وخط طول 104.67 درجات شرقاً.

وكان 13 شخصاً أصيبوا أواخر الشهر الماضي، إثر وقوع زلزال بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر في المقاطعة نفسها.

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