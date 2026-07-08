هزة أرضية بقوة خمس درجات تضرب مقاطعة سيتشوان جنوب غرب الصين

بكين-سانا



ضربت هزة أرضية بقوة خمس درجات على مقياس ريختر، اليوم الأربعاء، محافظة قاوشيان ومدينة ييبين بمقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين.



ونقلت وكالة “شينخوا” عن المركز الصيني لشبكات الزلازل قوله في بيان: إن الهزة وقعت نحو العاشرة صباحاً بتوقيت بكين على عمق 6 كيلومترات، وتم تحديد مركزها عند ملتقى دائرة عرض 28.54 درجة شمالاً، وخط طول 104.67 درجات شرقاً.



وكان 13 شخصاً أصيبوا أواخر الشهر الماضي، إثر وقوع زلزال بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر في المقاطعة نفسها.