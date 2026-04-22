ترامب: إيران تنهار مالياً جراء إغلاق مضيق هرمز

واشنطن-سانا

اعتبر الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” اليوم الأربعاء، أن إيران “تنهار مالياً” جراء إغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي.

وكتب ترامب على منصته تروث سوشال: “إيران تنهار مالياً، وهي تريد فتح مضيق هرمز فوراً”، وأضاف: “إنهم في إيران يعانون من شح السيولة، فهم يخسرون 500 مليون دولار يومياً.. الجيش والشرطة هناك يشكون من عدم تقاضيهم رواتبهم”.

وأمس الثلاثاء، أعلن ترامب تمديد وقف ⁠إطلاق ⁠النار ‌مع ⁠إيران إلى ⁠حين تقديم مقترح ⁠إيراني وانتهاء المباحثات، مبيناً أنه أعطى أوامر للقوات الأمريكية بمواصلة حصار الموانئ الإيرانية، وأن تظل على أهبة الاستعداد وقادرة على التحرك.

ولفت ترامب إلى أن قراره جاء ‌بناء على طلب ‌باكستان ⁠تأجيل الهجمات، حتى يتسنى للقادة والممثلين الإيرانيين التوصل ⁠إلى اقتراحٍ ⁠موحد.

وفي وقت سابق كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال”، تقديرات تشير إلى أن الحصار الأمريكي على إيران، يكلفها أكثر من 500 مليون دولار يومياً، وقالت: إن إدارة ترامب تشن حملة تستهدف الاقتصاد الإيراني تشمل فرض عقوبات، وحصار الموانئ، ومصادرة السفن المرتبطة بها في المياه حول العالم.