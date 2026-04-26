قطر والأردن تدينان الهجمات المسلحة على مناطق عدة في مالي

الدوحة-عمّان-سانا

أعربت دولة قطر، اليوم الأحد، عن إدانتها واستنكارها للهجمات التي نفذها مسلحون مرتبطون بتنظيم “القاعدة”، واستهدفت عدة مناطق في مالي، من بينها العاصمة باماكو.

وجددت وزارة الخارجية في بيان نقلته وكالة الأنباء القطرية “قنا”، موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب والأعمال الإجرامية، مهما كانت الدوافع والأسباب.

وفي السياق ذاته، أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، الهجمات المسلحة، وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي، وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع مالي، ورفضها جميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار، وذلك في بيان نقلته وكالة الأنباء الأردنية “بترا”.

‏وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أدان “أعمال العنف” في مالي، داعياً إلى رد دولي منسّق، كما أدان الاتحاد الإفريقي الهجمات، محذراً من خطورتها على المدنيين وعلى استقرار المنطقة بأكملها.

وتشهد مالي الواقعة في غرب إفريقيا تصعيداً أمنياً خطيراً بعد إعلان السلطات المحلية مقتل وزير الدفاع الجنرال ساديو كامارا، إثر هجوم نفّذه مسلحون مرتبطون بتنظيم “القاعدة” على منزله قرب العاصمة باماكو في وقت سابق اليوم الأحد، وسط أنباء حول سيطرة المسلحين على القصر الرئاسي.

وكان الجيش المالي أعلن أول أمس الجمعة تصديه لهجمات منسقة شنّها مسلحون مرتبطون بـ “القاعدة” على العاصمة باماكو وأربع مدن أخرى، مؤكداً القضاء على المئات منهم.