الحرارة أدنى من معدلاتها بأغلب المناطق السورية ورياح تثير الغبار في عدد منها



دمشق-سانا



تبقى درجات الحرارة اليوم الأربعاء أدنى من معدلاتها السنوية بنحو 1-3 درجات مئوية في أغلب المناطق، باستثناء المنطقتين الشرقية والساحلية، تكون حول معدلاتها أو أعلى بقليل.



وبيّن المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الطقس خلال النهار يكون صيفياً عادياً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، مع بقاء فرصة لهطل زخات محلية خفيفة من المطر فوق المناطق الساحلية وأجزاء من المناطق الشمالية الغربية والقلمون وبعض المناطق الجنوبية الغربية، تكون مصحوبة بالرعد أحياناً، وخاصة في المناطق الساحلية والشمالية الغربية، وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية وأجزاء من المنطقة الشمالية والجنوبية الشرقية، وخاصة خلال ساعات بعد الظهر والمساء.



وخلال الليل يكون الجو لطيفاً بشكلٍ عام، مع نسبة رطوبة مرتفعة، ويحذر من تشكل ضباب خفيف في أجزاء من منطقة القلمون الشرقي والمنطقة الوسطى والمرتفعات الساحلية خلال ساعات الليل والصباح الباكر.



وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية في المنطقة الشرقية والبادية، وغربية إلى جنوبية غربية في باقي المناطق خفيفة إلى معتدلة مع هبّات نشطة تتجاوز سرعتها 65 كم/سا، وخاصةً في المناطق الوسطى والجنوبية والشمالية الغربية والشرقية، تؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة في تلك المناطق، ويكون البحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.



درجات الحرارة العظمى والصغرى في المحافظات السورية:



دمشق 19/34 ريف دمشق-القلمون 13/27 القنيطرة 17/27 درعا 19/31 السويداء 17/28 حمص 22/30 حماة 23/33 اللاذقية 25/31 طرطوس 24/31 حلب 22/35 إدلب 22/30 دير الزور 27/41 الرقة 25/39 الحسكة 25/40



