بدء تحقيق أمريكي بعد اتهامات للفيفا برفع أسعار تذاكر مونديال 2026

واشنطن-سانا

أعلنت ولايتا نيويورك ونيوجيرسي، فتح تحقيق رسمي في ممارسات الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” المتعلقة ببيع تذاكر بطولة كأس العالم 2026، التي تنطلق في الحادي عشر من حزيران المقبل في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وسط اتهامات بفرض أسعار “مرتفعة بشكل غير منطقي” وتضليل المشجعين.

ونقلت شبكة سي إن إن عن المدعية العامة لنيوجيرسي جينيفر دافنبورت قولها: إن “فيفا حوّل شراء تذاكر كأس العالم إلى متاهة من الارتباك وندرة مصطنعة وأسعار مرتفعة”، مؤكدةً التزام ولايتها بإجراء تحقيق شامل في سلوك الاتحاد.

وفي السياق ذاته، قالت المدعية العامة لنيويورك ليتيتيا جيمس: إن المشجعين “يستحقون فرصة عادلة للحصول على تذاكر بأسعار معقولة، ولا ينبغي إجبار أحد على دفع أسعار خيالية”.

ويتناول التحقيق شكاوى تفيد بتضليل المشجعين بشأن أماكن مقاعدهم، إضافة إلى نظام التسعير الديناميكي الذي ترتفع فيه الأسعار تبعاً لزيادة الطلب.

وتتمحور الانتقادات بصورة رئيسية حول تكلفة حضور المباراة النهائية المقررة في ملعب فريقَي نيويورك جاينتس وجيتس بولاية نيوجيرسي، حيث تتجاوز تكلفة النقل العام من نيويورك 100 دولار، فيما تصل رسوم مواقف السيارات إلى 225 دولاراً.

وكانت سلطات ولاية كاليفورنيا قد تواصلت في أيار الجاري مع الفيفا بشأن احتمال وجود مخالفات قانونية في منظومة بيع التذاكر.

كما وصفت منظمة “مشجعي كرة القدم في أوروبا” نظام التسعير المعتمد بأنه “استغلالي” و”خيانة كبرى” للجماهير، مشيرةً إلى أن الأسعار المرتفعة جعلت البطولة بعيدة عن متناول شريحة واسعة من المشجعين، في حين يُتوقع أن تحقق الفيفا من هذه النسخة نحو 13 مليار دولار.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقد في الـ 8 من أيار الجاري الارتفاع الكبير في أسعار تذاكر مباريات كأس العالم 2026، مؤكداً أنه لن يدفع أكثر من ألف دولار لحضور المباراة الافتتاحية لمنتخب الولايات المتحدة.