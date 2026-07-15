مجلس الأمن يمدد آلية الإبلاغ بشأن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر

نيويورك-سانا

اعتمد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، قراراً يقضي بتمديد تقديم التقارير الشهرية للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بشأن هجمات ميليشيا الحوثي اليمنية على السفن التجارية في البحر الأحمر لمدة ستة أشهر.

ووفق بيان نشره الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة، تم اعتماد القرار رقم 2826، بتأييد 13 صوتاً، دون أي صوت معارض، مع امتناع الصين وروسيا عن التصويت، وينص على تمديد متطلبات تقديم التقارير الشهرية للأمين العام للأمم المتحدة بشأن هجمات الحوثيين في اليمن على السفن التجارية في البحر الأحمر حتى 15 كانون الثاني 2027.

وكان مجلس الأمن أقرَّ آلية الإبلاغ عن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر لأول مرة في كانون الثاني 2024 بموجب القرار 2722، وطلب القرار آنذاك من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم تقارير كتابية شهرية إلى مجلس الأمن بشأن أي هجمات يشنها الحوثيون على السفن التجارية في البحر الأحمر.

وكان المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، أعرب أمس الإثنين، عن قلقه إزاء التطورات المتعلقة بالمجال الجوي اليمني والمطارات، محذراً من مخاطر اتساع نطاق التصعيد، داعياً جميع الأطراف إلى الانخراط في الحوار والمفاوضات برعاية الأمم المتحدة، بهدف الحفاظ على حالة الهدوء النسبي التي يشهدها اليمن منذ عام 2022، وإحراز تقدم نحو التوصل إلى تسوية مستدامة تنهي الصراع.