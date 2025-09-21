الرئيس الفلسطيني يرحب باعتراف بريطانيا وأستراليا وكندا بدولة فلسطين

القدس المحتلة-سانا

رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإعلان بريطانيا وأستراليا وكندا ، الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين المستقلة ذات السيادة، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل دعماً حقيقياً لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.

وأشاد الرئيس عباس بهذه الخطوة التي وصفها بالمهمة والضرورية لتحقيق السلام العادل والدائم، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، معتبراً أن الاعتراف يسهم في تمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وتحقيق استقلاله الوطني.

وشدد الرئيس عباس على أن الأولوية في المرحلة الراهنة تتمثل في وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية، والإفراج عن جميع المحتجزين، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، مؤكداً ضرورة تولي السلطة الفلسطينية مسؤولياتها كاملة في القطاع.

وكانت بريطانيا وكندا وأستراليا قد أعلنت اليوم اعترافها الرسمي بدولة فلسطين، في خطوة تاريخية وصفت بأنها انتصار للعدالة الدولية، وتأكيد على دعم المجتمع الدولي لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.