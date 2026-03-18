كوبا في مرمى ترامب.. من إرث العداء إلى ضغوط الاحتواء الاقتصادي

تعود كوبا إلى واجهة التوتر مع الولايات المتحدة ليس كملف تقليدي في العلاقات الثنائية، بل كعنوان لصراع يتجدد بأدوات مختلفة من الحصار الاقتصادي إلى التهديدات السياسية المباشرة.

تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة حول “الاستيلاء” على الجزيرة، وما يرافقها من ضغوط اقتصادية خانقة، تعكس انتقال واشنطن إلى مرحلة أكثر حدة في إدارة هذا الملف، فيما رد الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل بتأكيده مقاومة أيّ اعتداء خارجي، مبرزاً سيادة البلاد واستعدادها للحوار على قدم المساواة.

سيناريو فنزويلا

في تصعيد غير مسبوق، تحدث ترامب عن “شرف ضم كوبا”، بالتوازي مع تسريبات عن ضغوط أمريكية لدفع الرئيس الكوبي إلى التنحي، ضمن سيناريو يذكر بما حدث في فنزويلا.

ورغم تقديم هذه الطروحات أحياناً بصيغة “تفاهمات محتملة” إلا أنّ مضمونها يعكس مقاربة تقوم على إزاحة القيادة الحالية دون إسقاط النظام بالكامل، وفتح الاقتصاد الكوبي أمام السوق الأمريكية وفرض تغييرات سياسية تدريجية تحت الضغط.

وفي المقابل، يؤكد الرئيس الكوبي أن بلاده لن تخضع للابتزاز، وأن الحوار مع واشنطن يجب أن يكون على قدم المساواة.

سلاح الطاقة.. الضغط الأكثر فاعلية

ويتمثل التحول الأبرز في السياسة الأمريكية باستخدام الطاقة سلاحَ ضغط مباشر، فبعد تشديد القيود على إمدادات النفط، وخصوصاً القادمة من فنزويلا، دخلت كوبا في أزمة طاقة حادة أدت إلى انقطاع شامل للكهرباء ساعات طويلة وتعطل الخدمات الأساسية، وتأثر القطاع الصحي وتأجيل آلاف العمليات مع تصاعد الاحتجاجات الشعبية.

وتشير تقارير أممية إلى أن نقص الوقود بات يعيق حتى إيصال المساعدات الإنسانية ما يعمق البعد الاجتماعي للأزمة.

أزمة الكهرباء والوقود وتحديات مستمرة

وشهدت كوبا انقطاعاً شاملاً للتيار الكهربائي استمر أكثر من 29 ساعة نتيجة نقص الوقود تحت الحصار الأمريكي، ما أثر بشكل كبير في حياة السكان والخدمات الأساسية، بما في ذلك المستشفيات وعمليات الجراحة.

وأكدت السلطات الكوبية أمس الثلاثاء إعادة تشغيل شبكة الكهرباء الوطنية بالكامل، بما في ذلك أكبر محطة حرارية تعمل بالوقود، إلا أنها حذرت من أن نقص الطاقة قد يستمر بسبب عدم كفاية الإنتاج لتلبية الطلب المتزايد.

وتفاقم الوضع نتيجة الظروف الجوية التي قللت من كفاءة محطات الطاقة الشمسية، ما يجعل استقرار الكهرباء أحد أبرز التحديات أمام الحكومة الكوبية في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية والسياسية.

مفاوضات تحت الضغط

في موازاة التصعيد، تجري محادثات بين واشنطن وهافانا، لكنّها لا تعكس تقارباً فعلياً بقدر ما تعبر عن توازن مختل، فكوبا أبدت استعداداً للانفتاح الاقتصادي، عبر السماح باستثمارات أجنبية أوسع وفتح المجال أمام الكوبيين في الخارج للاستثمار وإبداء مرونة في العلاقات التجارية.

إلا أن هذه الخطوات لم تلق قبولاً أمريكياً، حيث اعتبر وزير الخارجية ماركو روبيو أنها “غير كافية”، في إشارة إلى أن المطلوب يتجاوز الاقتصاد نحو تغييرات سياسية أعمق.

جذور التوتر

منذ انتصار الثورة الكوبية عام 1959 بقيادة فيدل كاسترو، دخلت العلاقات في مرحلة عداء مباشر، توجت بأزمات كبرى مثل أزمة الصواريخ الكوبية، والحصار الاقتصادي المستمر منذ ستة عقود، وشهدت العلاقات انفراجاً نسبياً مدة سنتين خلال إدارة باراك أوباما مع استئناف العلاقات الدبلوماسية وزيارة تاريخية إلى هافانا.

لكن ترامب أعاد منذ ولايته الأولى تشديد العقوبات، قبل أن ينتقل اليوم إلى سياسة أكثر هجومية تقوم على مبدأ “السلام من خلال القوة” وفرض الهيمنة في نصف الكرة الغربي.

أكثر من مجرد جزيرة

لا تنظر واشنطن إلى كوبا على أنها دولة صغيرة فحسب، بل إلى كونها رمزاً تاريخياً للمعسكر المناهض لها في أمريكا اللاتينية كبوابة للتأثير في دول المنطقة، ونقطة تقاطع مع نفوذ روسيا والصين، وبالتالي فإن الضغط على هافانا يتجاوز بعدها الداخلي، ليصبح جزءاً من صراع جيوسياسي أوسع على النفوذ في القارة.

وفي حين تحذر القيادة الكوبية من أن أي تدخل خارجي سيواجه برد قاس، يظهر الواقع الميداني معادلة أكثر تعقيداً، اقتصاد يقترب من حافة الانهيار وضغط شعبي متزايد بسبب تدهور المعيشة ونظام سياسي يرفض تقديم تنازلات جوهرية، وهي عوامل تجعل كوبا أمام مرحلة دقيقة قد تعيد رسم ملامحها الداخلية والخارجية.