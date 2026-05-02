وزير الدفاع الألماني: انسحاب القوات الأمريكية يفرض على الأوروبيين تحمل مسؤولية أمنهم

برلين-سانا

قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس: إن إعلان خطط سحب خمسة آلاف جندي أمريكي من ألمانيا يستدعي من الأوروبيين الاضطلاع بدور أكبر في ضمان أمنهم الدفاعي.

ونقلت وكالة رويترز عن بيستوريوس قوله اليوم السبت في تصريحات صحفية: إن ألمانيا “تسير في الاتجاه الصحيح” لتعزيز قدراتها العسكرية، مشيراً إلى توسيع الجيش الألماني “البوندسفير” وتسريع عمليات شراء المعدات العسكرية، إلى جانب تطوير البنية التحتية الدفاعية.

وأضاف: إن “انسحاب القوات الأمريكية من أوروبا، بما فيها ألمانيا، كان متوقعاً”، في إشارة إلى التحولات الجارية في الوجود العسكري الأمريكي داخل القارة الأوروبية.

يشار إلى أن البنتاغون أعلن أمس الجمعة، أن وزير الحرب بيت هيغسيث أمر بسحب نحو 5 آلاف جندي من ألمانيا خلال عام، وهو ما يمثل قرابة 15% من القوات الأمريكية المتمركزة فيها، وذلك بعد تهديد الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق من هذا الأسبوع بسحب قواته من ألمانيا الحليفة في الناتو، وسط خلاف مع مستشارها فريدريش ميرتس بشأن الحرب الأمريكية الإسرائيلية-الإيرانية.