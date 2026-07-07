هبوط أسعار النفط عند التسوية قرب مستويات ما قبل الحرب في المنطقة

واشنطن-سانا

هبطت أسعار النفط قليلاً عند التسوية اليوم الإثنين قرب مستويات سجلتها قبل اندلاع الحرب الأمريكية الإيرانية في ظل تخفيض السعودية أسعار البيع الرسمية، وموافقة تحالف أوبك+ على زيادة جديدة في أهداف الإنتاج اعتباراً من آب وزيادة الصادرات عبر مضيق هرمز.



وذكرت رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت هبطت 13 سنتاً أو 0.2 بالمئة لتسجل 71.99 دولاراً للبرميل عند التسوية وتراجعت قليلاً أيضاً العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 14 سنتاً أو 0.2 بالمئة لتسجل عند التسوية 68.55 دولاراً للبرميل.



وأظهرت بيانات وزارة الطاقة الأمريكية اليوم الإثنين أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة هبطت بمقدار 6.2 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في الثالث من تموز لتسجل بذلك 319.5 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ نيسان 1983.



واتفق تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة أوبك وحلفاء من بينهم روسيا، أمس الأحد على زيادة أهداف الإنتاج بمقدار 188 ألف برميل يومياً اعتباراً من آب، تضاف إلى زيادات مماثلة في شهري حزيران وتموز.