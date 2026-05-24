تركيا تطور أول سونار محلي لصيد الألغام البحرية

أنقرة-سانا



كشف المدير العام لشركة “أرميلسان” التركية للصناعات الدفاعية، غوراي أيبار، عن اقتراب دخول أول سونار محلي “تقنية تعتمد على الموجات الصوتية عالية التردد”، لصيد الألغام البحرية مرحلة التشغيل الفعلي، بعد اجتيازه الاختبارات البحرية بنجاح.



ونقلت وكالة “الأناضول”، اليوم الأحد عن أيبار قوله: إن سونار “نصرت-1915” طُوّر بالكامل بأيدي مهندسين أتراك، ويعد أول نظام محلي مثبت على هيكل السفينة لاكتشاف الألغام البحرية في تركيا.



وأوضح أيبار، أن المرحلة المقبلة ستشمل دمج النظام على سفن “إنغين” التابعة للقوات البحرية التركية، على أن تُنجز أولى عمليات الدمج بحلول نهاية عام 2026، فيما يُتوقع اكتمال القدرات العملياتية الواسعة للنظام نهاية عام 2027، بالتعاون مع رئاسة الصناعات الدفاعية والقوات البحرية التركية.



وأكد المدير العام لشركة “أرميلسان”، أن نتائج الاختبارات أظهرت تفوق “نصرت-1915” على بعض الأنظمة الأجنبية من حيث مدى الرصد وقدرات التصنيف والتعقب، مشيراً إلى أن النظام قادر على كشف وتتبع وتصنيف أنواع متعددة من الألغام البحرية والتهديدات السطحية من مسافات بعيدة.



وأضاف: الشركة تعمل أيضاً على تطوير حزمة سونارات مدمجة للمركبات البحرية غير المأهولة والطائرات المسيّرة البحرية، ضمن توجه الصناعات الدفاعية التركية نحو دمج الذكاء الاصطناعي والأنظمة غير المأهولة في العمليات البحرية.



وأشار أيبار إلى أن هذه الأنظمة ستوفر قدرات تشمل صيد الألغام وكشف الغواصين وقياس الأعماق ورسم الخرائط القاعية، إضافة إلى تقنيات تصوير واستشعار ثلاثية الأبعاد لتعزيز الوعي العملياتي تحت الماء.



يشار إلى أن الصناعات العسكرية التركية حققت نجاحات خلال الأشهر الأخيرة، إذ أعلن وزير التجارة التركي عمر بولاط في السادس من أيار الجاري أن الصادرات التركية من الصناعات الدفاعية زادت 28 % خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي لتتجاوز 2.8 مليار دولار.