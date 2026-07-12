زيلينسكي يعتزم تعيين رئيس وزراء جديد خلفاً لسفيريدينكو

كييف-سانا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد، أنه يعتزم تعيين رئيس وزراء جديد خلفاً لرئيسة الوزراء يوليا سفيريدينكو بعد عام واحد فقط في منصبها، ما يعني استقالة الحكومة بموجب القانون الأوكراني الذي يربط استقالة رئيس الوزراء باستقالة الحكومة كاملةً بعد موافقة البرلمان.

وقال زيلينسكي في منشور على منصة إكس: إن “التغييرات الحكومية ضرورية لضمان تنفيذ استراتيجية سياسية محدثة”، دون تقديم تفاصيل إضافية حول طبيعة هذه التغييرات.

وأضاف: إنه يتوقع، بالتعاون مع أعضاء البرلمان، إجراء التعديلات اللازمة في حكومة أوكرانيا، مشيراً إلى امتنانه لسفيريدينكو على عملها “الواضح والدؤوب” خلال توليها رئاسة الوزراء، وعلى سنوات خدمتها ضمن الفريق الحكومي، كاشفاً أنه عرض عليها قيادة مجال جديد ومهم في العلاقات مع أحد الشركاء الرئيسيين.

ولم يحدد زيلينسكي هوية المرشح لرئاسة الحكومة أو طبيعة المنصب الجديد لسفيريدينكو، لكنه أشار إلى أن التغييرات ستشمل أيضاً عدداً من رؤساء أجهزة إنفاذ القانون.