إصابة ستة أشخاص وتعليق الرحلات إثر حريق في مطار لاغوس الدولي

لاغوس-سانا

أُصيب ستة أشخاص وعُلّقت رحلات جوية مؤقتاً إثر اندلاع حريق في مطار مورتالا محمد الدولي في مدينة لاغوس النيجيرية مساء أمس الإثنين.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الهيئة الاتحادية للمطارات في نيجيريا قولها في بيان: “إن الحريق فيما يبدو، بدأ في غرفة الخوادم بالطابق الأول من مبنى الركاب، وتسبّب بإصابة ثلاث نساء وثلاثة رجال”، مضيفةً: إن أربعة عشر شخصاً آخرين كانوا محاصرين في برج المراقبة، ولكن تم إنقاذهم وإجلاؤهم بمساعدة فرق الطوارئ والإطفاء والأمن التي لا تزال موجودة في الموقع.

وألحقت النيران أضراراً بقاعة المغادرة في المطار التي كانت تخضع للتجديد فيما أُغلِق المجال الجوي مؤقتاً، وفقاً لبروتوكولات السلامة.

وأوضحت الهيئة الفدرالية لإدارة المطارات أنها تعمل على إنشاء برج مراقبة مؤقت لاستئناف العمليات بأسرع وقت ممكن.

وكان حريق هائل اندلع في سوق سينغا المزدحم بولاية كانو شمال نيجيريا في وقت سابق من الشهر الجاري، دون ورود تقارير عن سقوط ضحايا.